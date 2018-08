Alt, aber in Fahrt

Bevor der Dalldorfer Oldtimer-Steuermann Rolf Hoyer in zehn Tagen mit 21 wagemutigen Begleitern in entsprechend betagten Wagen nach Südtirol aufbricht, standen am Sonnabend anlässlich der Dalldorf Classics einige überschaubare Rallye-Kilometer durch die Region auf dem Programm. 50 Klassiker tourten...