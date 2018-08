Brandstifter von Tiddische muss ins Gefängnis

Wegen schwerer Brandstiftung in einem Haus in Tiddische im Landkreis Gifhorn hat das Landgericht Braunschweig am Montag einen 29-Jährigen zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Der Osteuropäer hatte zugegeben am 16. Februar dieses Jahres im Obergeschoss des Hauses, in dem er mit vier...