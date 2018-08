Schüler entwickeln sechs Spiele rund um den Fischotter

In dem Umweltbildungsprojekt „Das Blaue Metropolnetz – Gewässerkorridore als Erlebnis- und Lebensräume“ entwickelten Schüler der Stadtschule Travemünde Spiele rund um den Fischotter und seinen Lebensraum. Die Initiative für das Projekt ging von der Aktion Fischotterschutz aus.

Die Schüler der Klasse 4b lernten zunächst viel über den Fischotter und seinen Lebensraum, bevor sie sich an die Entwicklung der Spiele machten, heißt es in einer Mitteilung. Dazu gehörten neben dem Wissen um die Flussnatur auch das Formulieren von Spielanleitungen und das Entwerfen von Spielfeldern.

So entstanden insgesamt sechs unterschiedliche Spiele – unter anderem ein Quiz mit deutschen und englischen Fragen und das Brettspiel „Ottopoly“, das sich am bekannten Klassiker „Monopoly“ anlehnt, jedoch statt Häuserkauf die naturnahe Gestaltung von Flusslandschaften zum Ziel hat. Die Spiele sind ab sofort zum Download verfügbar, schreibt die Aktion Fischotterschutz. Um die Entwürfe zur Verfügung stellen zu können, hat Natascha Engst-Wrede vom Atelier Artifice in Wittingen die Spiele digitalisiert. „Durch die Veröffentlichung der Spiele auf der Webseite kann nun jeder spielerisch mehr über den Fischotter und den Lebensraum Fließgewässer erfahren“, wird Maike Piepho von der Aktion Fischotterschutz zitiert.

„Das Blaue Metropolnetz – Gewässerkorridore als Erlebnis- und Lebensräume“ ist ein Teilprojekt im Leitprojekt Biotopverbund der Metropolregion Hamburg. Neben Umweltbildungsmaßnahmen führt die Aktion Fischotterschutz gemeinsam mit lokalen Akteuren Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung der Gewässer in der Metropolregion durch, etwa Einbau von Kies und Totholz oder Pflanzungen von Ufergehölzen. Die Spiele sind zu finden unter: aktion-fischotterschutz.de/laufende-projekte/biotopentwicklung/das-blaue-metropolnetz/umweltbildung.html.