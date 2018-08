Naturschutzbund sucht Helfer für Apfel- und Birnenernte

Leiferde. Am 14. und 15. September können Freiwillige auf der Streuobstwiese des Nabu in Leiferde helfen.

Das Jahr 2018 ist extrem trocken – trotz allem beschert das Wetter eine gute Ernte auf den Streuobstwiesen des Naturschutzbund (Nabu) Kreisverband Gifhorn. Aufgrund der Trockenheit findet diese etwa vier Wochen früher als gedacht statt, teilt der Naturschutzbund mit.

Daher sucht der Kreisverband viele fleißige Hände, die bei der Ernte ehrenamtlich helfen möchten. Denn für den hervorragenden Apfelsaft müssen die vielen Äpfel und Birnen vom Baum in die Presse kommen. „Helfen Sie uns bei unserer Ernte, bringen Sie Klein und Groß mit, Familie, Freunde und am besten gleich noch die Nachbarn mit“, schreibt der Nabu weiter. Handschuhe und Apfelpflücker können gerne mitgebracht werden.

Treffpunkt für die Erntehelfer ist am 14. September um 9 Uhr sowie am 15. September ab 10 Uhr auf der Streuobstwiese in Wasbüttel – am Ende des Schlesierrings, Richtung Osten am Ortsrand.

Am 21. September steht eine mobile Mosterei auf dem Gelände des Nabu Kreisverband, Hauptstraße 24 in Leiferde. Ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit für Privatpersonen eigenes Obst anzuliefern und daraus Saft zu gewinnen. Die Terminvergabe erfolgt über die Telefonnummer

(01 51) 57 76 39 36

oder

(03 90 01) 89 00 16

.