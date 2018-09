CDU-Bezirk wählt Lena Düpont zur seiner EU-Kandidatin

Lena Düpont aus Gifhorn ist EU-Parlaments-Kandidatin des CDU-Bezirksverbands Nordostniedersachsen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreisverbands hervor. Am Wochenende fand die zweitägige Klausurtagung des Bezirksvorstands in Soltau statt. Am Samstag erfolgte die Festlegung des...