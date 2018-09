Zwei Neunjährige zündeln an Strohballen neben Maislabyrinth

Besucher des Maislabyrinths in Höfen hatten am Samstag gegen 17.15 Uhr Brandgeruch wahrgenommen, kurz darauf auch Flammen an Rand der Bauerngolf-Strecke gesehen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Drei Strohballen brannten – das berichtet der stellvertretende Samtgemeinde-Feuerwehrpressesprecher Timm Bußmann. Betreiber Hinnerk Bode-Kirchhoff habe gemeinsam mit einem Besucher mittels Feuerlöscher eine weitere Ausbreitung im angrenzendes...