Viel Feuer, Explosionen, Lichter und Musik

Menschenmassen strömten am Samstagabend zum Tankumsee, wo bunte Lichter und Flammen lockten. „Tankumsee in Flammen“ hieß das Spektakel in zweiter Auflage, wenngleich nicht der See selbst brannte. Am Strand sprühten Feuerfontänen, zündeten Flammen, gingen Silvesterraketen in die Luft, gab es...