Umzug und Lagerfeuer für Kinder und Jugend

Seit einem Jahr nach der Gründung der Jugendwehr Wedesbüttel/Wedelheine vor 50 Jahren gibt es die Tradition des Lagerfeuers auch für Gäste. Am Samstag startete der Zug der Teilnehmer auch mit der Kinderfeuerwehr. Los ging es an der Bushaltestelle, dann zog der Tross in Richtung des neuen...