Zahl der Ladestationen ist gesunken

In eineinhalb Jahren will der große Automobilhersteller in Gifhorns Nachbarschaft, Volkswagen, mit der I.D.-Serie seine Elektro-Auto-Offensive starten. In Vorbereitung dafür schenkt der Konzern der Nachbarstadt Wolfsburg zwölf Schnellladestationen, dazu will er dort weitere 10 Millionen Euro für die Ladeinfrastruktur investieren. Und wie sehen die Infrastrukturpläne im hiesigen Kreis Gifhorn aus? Es gibt immer noch keine einzige...