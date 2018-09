Senioren-WG in Didderse entsteht

Von nun an nimmt das Projekt Gestalt an, täglich ein bisschen mehr: Die ambulant betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Senioren in Didderse befindet sich seit wenigen Tagen im Bau. „Zum 1. Juli 2019 wollen wir mit den ersten Bewohnern starten“, kündigte Jolanta Lakota aus Rolfsbüttel an,...