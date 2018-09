Feuer bei Flettmar: Waldfläche steht in Flammen

Hinter einem Maisfeld bei Flettmar haben am Montagnachmittag 50 Quadratmeter Waldfläche in Flammen gestanden. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten Anwohner in Flettmar-Bahnhof gegen 16.20 Uhr eine Rauchentwicklung bemerkt und ein vorbeifahrender Traktorfahrer konnte aus seinen erhöhten Sitzposition auch Flammen sehen. Daraufhin wurde von einem Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte aus Flettmar konnten gemeinsam mit der Besatzung vom Tanklöschfahrzeug aus Müden den Brand schnell unter Kontrolle bringen, so dass die Feuerwehren aus Böckelse, Hahnenhorn und Ettenbüttel nicht mehr eingreifen mussten. Nach einer guten halben Stunde war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Müden-Dieckhorst und Flettmar und die Besatzung vom Einsatzleitwagen aus Ahnsen mit insgesamt 30 Einsatzkräften.

