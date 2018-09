Vorn büffeln, hinten bauen

Die Integrierte Gesamtschule Gifhorn (IGS) wächst. Bei laufendem Lehrbetrieb bereitet sich die Schule auf die politisch gewollte dauerhafte Fünfzügigkeit mit fünf Klassen pro Jahr vor und auf die eigene Oberstufe mit Abitur nach neun Jahren. Landrat Andreas Ebel teilt auf Anfrage mit: „Die Schulsanierungsgesellschaft errichtet den Erweiterungsbau.“ Vorn am Lehmweg wird in den kernsanierten Häusern gebüffelt, hinten am Pommernring wird...