Wann machen Soziale Netzwerke Sinn?

Facebook, WhatsApp, und Co. – ab wann ist die Nutzung Sozialer Netzwerke sinnvoll? Dieser Frage widmete sich ein Info-Abend für Eltern der jüngeren Jahrgänge an der Realschule Calberlah. Weil das Smartphone spätestens mit dem Start an einer weiterführenden Schule in vielen Familien zum Thema...