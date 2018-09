Bokensdorf. In der Mühlenstraße in Bokensdorf ist am Donnerstag eine 83-jährige Fahrerin verunfallt. Ihr Polo landete auf dem Dach, Zeugen konnten sie befreien.

Auto einer 83-Jährigen landet in Bokensdorf auf dem Dach

Spektakulärer Verkehrsunfall mit Überschlag einer 83-jährigen Frau aus Barwedel am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der Mühlenstraße. Die Frau fuhr mit ihren VW Polo und normaler Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten VW Polo des DRK Pflegedienstes.

Der Aufprall hinten links auf den DRK Wagen war so dass der Wagen der Frau sich überschlug. „Wir waren mit als erste am Unfallort und befreiten die Frau aus ihrer misslichen Lage“, so Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Matthias Deierling.

Die Frau war ansprechbar und kam zu ihrer Sicherheit ins Krankenhaus berichtet die Polizei. Die Mitarbeiterin des Pflegedienstes war zum Glück nicht im Fahrzeug (war bei der zu pflegenden Person). Die Straße war kurzfristig voll gesperrt während der Rettung. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute die anschließend die Unfallstelle absicherten. Beide Wagen haben Totalschaden. bb