Genossenschaft hält das Wohnen in Gifhorn bezahlbar

Beim Genossenschaftstag am verkaufsoffenen Sonntag am 30. September stellen sich sechs Gifhorner Genossenschaften anlässlich des 200. Geburtstags des Ideengebers Friedrich-Wilhelm Raiffeisen vor. In einer Serie porträtieren wir sie. Die Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) ist fest mit Gifhorn...