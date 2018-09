Das Hospiz kostet 4,5 Millionen Euro

Das dringend benötigte Hospizhaus für Gifhorn nimmt Gestalt an. Zusammen mit den beiden neuen Vorstandsmitgliedern Reinhard Jung und Klaus Gehlfuß stellten die beiden Vorstände Alexander Michel und Jörg Dreyer am Freitag den Vorentwurf für das 3200 Quadratmeter große Ufergrundstück am Schleusendamm...