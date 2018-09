Neue Tonanlage besteht Test beim Schulfest in Meine

Die grauen Wolken taten der guten Stimmung keinen Abbruch, in und rund um die Grundschule am Zellberg wurde mit viel Spaß das große Schulfest ausgerichtet. Und das nicht nur vor einem heiteren Hintergrund: Das Motto des bunten Nachmittags hieß „Rettet den kleinen Wagen“. Alle Einnahmen werden in...