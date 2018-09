Pulla und das Land der 1000 Seen

Gifhorn. Diese und andere Tatsachen verriet Anumarie Graumann, gebürtige Finnin und Lehrerin an der IGS Sassenburg, am Freitagabend den 90 Teilnehmern des Bistro Lifestyle-Abends bei der Evangelischen Gemeinschaft in Gifhorn. Zum neunten Mal hatte die Kirchengemeinde zum Bistro eingeladen, wie immer bestimmte ein ausgewähltes Land das Thema. Und wie immer zog sich dieses Thema wie ein roter Faden durch den mehr als dreistündigen Abend. So...