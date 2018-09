Autofahrer weicht bei Wahrenholz Reh aus und überschlägt sich

Schwerer Verkehrsunfall auf der K103 zwischen Wahrenholz und Neudorf-Platendorf am späten Samstagabend: Ein 34 jähriger Mann aus Triangel fuhr in Richtung Neudorf-Platendorf kurz hinter der Linkskurve soll ein Reh seinen Weg gekreuzt haben. Beim Versuch des Ausweichens kam der Ford Focus nach links auf den Randstreifen, der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Türen verklemmten sich. In der Nähe waren Jäger die den Knall gehört haben, zum Unfallort eilten und den Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei verständigten. Die Feuerwehrleute aus Wahrenholz mussten mit schwerem Gerät die Fahrertür öffnen. Der Fahrer konnte dann vom Rettungsdienst befreit werden und kam in die Klinik. Die Verletzungen sind nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich. Der Ford hat Totalschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wahrenholz, Groß Oesingen und Neudorf-Platendorf mit 30 Kräften, zwei Rettungswagen mit Notarzt.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder