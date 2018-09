Marmeladen und mittelalterliche Spiele

Schwülper. Die Stände bei dem bunten Spektakel, zwischen Bürgerhaus und Kirchstraße, lockten mit Kunstgewerbe und vielen Schmankerl. Zudem gab es Vorführungen auf der Meile. Marmeladen so weit das Auge reichte und das in Sorten, die gestandene Hausfrau und erst Recht deren Ehemänner in sprachloses Staunen...