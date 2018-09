Kammerchor Gifhorn lockt über 200 Besucher an

Wer den puren Schönklang will, der kommt am Kammerchor Gifhorn nicht vorbei. Und deshalb schafft es das Ensemble auch locker, gut 200 Besucher an einem schönen Spätsommernachmittag zu seinem Melodienreigen „In stiller Nacht – Liebe & Leidenschaft“ in die Leiferder St.-Viti-Kirche zu locken....