Taxifahrt im Klassiker

Eine Meile voller Oldtimer. Die Länge der Fußgängerzone kommt dem Titel der neuen Veranstaltung im Portfolio der Stadtmarketinggesellschaft Wista schon ziemlich nahe. Und an Oldtimern soll es am Sonnabend in Gifhorns Innenstadt nicht fehlen. 75 Klassiker versprechen Geschäftsführer Martin ...