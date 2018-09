Einbrecher durchsuchen zwei Kitas in Gifhorn und Ettenbüttel

Gifhorn. Die unbekannten Täter richten zwar Schaden in den Kitas an, ziehen aber offenbar ohne Beute wieder ab.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch in Kindergärten in Gifhorn und Ettenbüttel ein, meldete die Polizei am Donnerstag. Ob etwas erbeutet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Laut Ermittlungen der Polizei Gifhorn stiegen mindestens zwei Einbrecher auf das Dach der städtischen Kita Gifhörnchen an der Konrad-Adenauer-Straße in Gifhorn. Dort hebelten sie eine Kunststoffglaskuppel auf und gelangten durch sie ins Gebäude.

Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen, erbeuteten aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr.

In Ettenbüttel suchten laut Polizeibericht bislang unbekannte Täter den DRK-Kindergarten im Reiterweg heim. Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten sie ins Gebäude und durchwühlten dort mehrere Büros nach Wertsachen. Erbeutet wurde jedoch auch hier offensichtlich nichts. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei in Gifhorn,

(05371) 98 00, entgegen.