Jugendhaus soll mehr Schatten bekommen

Das Jugendhaus in Meine ist schön, aber das Außengelände könne eine Aufwertung gebrauchen. Sozialarbeiterin Katrin Schrimpf präsentierte dem Bauausschuss des Meiner Gemeinderats am Mittwochabend daher einige Ideen. Der Boden sei so uneben, „das ist mit den Bänken und Tischen nur schwer auszugleichen“, sagte Schrimpf. Für die Jugendlichen würde sie sich neben einer Pflasterung aber auch mehr Schatten in Sommern wie dieses Jahr wünschen....