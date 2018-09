Luftsportverein Gifhorn bietet wieder Wilscher Flugtage an

Einmal mit einem Segelflugzeug über die Region rund um Gifhorn gleiten – für viele ein Traum. Die Wilscher Flugtage am Samstag, 15. September, und Sonntag, 16. September, machen das Ganze möglich. Los geht es an beiden Tagen um 10 Uhr auf dem Flugplatz in Wilsche. Der Luftsportverein Gifhorn...