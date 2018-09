Feuer bedroht zwei Wohngebäude in Seershausen

Erheblicher Sachschaden entstand bei dem Brand eines Holzschuppens am Sonnabendmittag in Seershausen. Mehr als 50 freiwillige Feuerwehrleute waren im Einsatz. Gegen 13 Uhr heulten in Seershausen die Sirenen. Gemeldet war der Brand einer Mülltonne im Ohofer Weg. „Bereits auf der Anfahrt war eine...