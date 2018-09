Kartoffelfest in Barwedel war ein voller Erfolg

Kartoffeln gab es am Sonntag in Barwedel in jeder Form: Als Suppe, Salat, in Form von gebackenen Stiften oder in der Pelle: Auch das 12. Kartoffelfest erwies sich als Attraktion. Der CDU-Ortsverein hatte eingeladen, und wieder trafen sich die Bewohner des Ortes und ihre Gäste aus der Umgebung auf...