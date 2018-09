Maritimes Herbstfest des Seniorenkreises Rötgesbüttel

Das Thema Plastikmüll in den Weltmeeren ist in aller Munde und machte auch vor dem Herbstfest des Seniorenkreises nicht Halt. Um den 85 Teilnehmer des bunten Nachmittags in der Bürgerhalle dieses globale Problem nahe zu bringen, hatte Organisatorin Gerlind Möhle-Zellmann einige Hinweise darauf in...