Bewaffneter Räuber überfällt Gamsener Tankstelle

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend die HEM-Tankstelle an der Hamburger Straße in Gamsen überfallen. Der bewaffnete Räuber ist flüchtig. Wie Polizeisprecher Thomas Reuter berichtet, betrat der Täter um 21.08 Uhr den Verkaufsshop. Mit vorgehaltener Schusswaffe erpresste er von der 61-jährigen Kassiererin das Bargeld aus der Registrierkasse. Reuter: „Die Frau händigte dem Täter das Geld in bislang nicht bekannter Höhe...