Religionen beten in Gifhorn gemeinsam für den Frieden

Mit einem interreligiösen Gebet am Friedenstag reagieren die Gifhorner Glaubensrichtungen am internationalen Friedenstag auf Krisenzeichen einer gesellschaftlichen Spaltung. Beteiligt an der Andacht am Freitag, 21. September, von 17.30 Uhr an vor der St.-Nicolai-Kirche sind Christen, Muslime, und Juden. „Wir wollen ein Zeichen setzen gegen den Hass und für den Frieden“, sagten Superintendentin Sylvia Pfannschmidt, Pastoralreferent...