Benefizkonzert in der Liebfrauenkirche zu Brome

Wahre Beifallsstürme gab es am Sonntagnachmittag in der Liebfrauenkirche zu Brome sowie stehende Ovationen: Den Anlass lieferte die zehnjährige Emma Leopold, die sehr stimm- und textsicher das Lied „Kann es wirklich Liebe sein?“ aus dem Musical „König der Löwen“ in höchst anrührender Weise vortrug....