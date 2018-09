Eintracht-Kicker besuchen Realschule Meinersen

Wenn die Profis kommen, dann tritt sogar das Handy-Verbot außer Kraft. An der Realschule Meinersen hieß es am Mittwoch: Selfies mit den Gästen von Eintracht Braunschweig sind ausdrücklich erlaubt. Mit dem Rückenwind des ersten Saisonsiegs nahmen Robin Becker und Niko Kijewski in der Turnhalle gerne...