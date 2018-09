Zwei schwere Unfälle im Kreis Gifhorn - 32-Jähriger stirbt

Auf der B 4 starb ein Mann in der Nacht zum Sonntag. Symbolfoto.

Gifhorn. Ein 32-jähriger Mann ist in Meine, Landkreis Gifhorn, mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Wagen aus zunächst unbekannter Ursache in der Nacht zu Sonntag von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der 32-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Laut Zeugenaussagen habe sich das Auto kurz hinter dem Bahnübergang plötzlich auf der Fahrbahn gedreht und prallt sei dann mit der Fahrerseite gegen einen Straßenbaum geprallt, berichtete die Polizei.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 188 an der Abzweigung auf die A39. Der 44 Jahre alte Fahrer haben beim Rechtsabbiegen zur A39 die Kontrolle über dein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto streifte einen Ampelmasten und kippte um. "Wie durch ein Wunder werden weder der Fahrer noch die beiden 48 und 49 Jahre alten Mitfahrerinnen verletzt", berichtete die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,78 Promille. Er musste zur Blutprobe, ein Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden am Auto und Ampelmaste beträgt etwa 75.000 Euro.