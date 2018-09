Erntedankfest in Gifhorn mit einigen Überraschungen

. Nicht extra zum Erntedankfest, aber auch aus Überzeugung besucht die Familie Fröhling aus Isenbüttel alle 14 Tage den Markt in Gifhorn. Am Sonnabend erleben die drei zusätzlich zum gesunden Einkauf ein buntes Programm auf dem Marktplatz. Während der einjährige Sohn Thorge so ziemlich alles an...