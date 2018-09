Erntedankfest steht vor der Tür

Die Erntekrone ist gebunden. Damit hat die Landjugend bei den Vorbereitungen für das Erntedankfest am letzten September-Wochenende einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das Programm ist in diesem Jahr ganz ähnlich gestrickt wie in den Vorjahren. Am Samstag, 29. September, steht von 20 Uhr an der...