Lagesbütteler Wehr fährt weiter ausgemusterten Leihwagen

Für reichlich Zündstoff sorgte im Samtgemeinderat das defekte Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr in Lagesbüttel. Der 22 Jahre alte Wagen hat einen ireparablen Motorschaden. Was also tun? „Das Auto hat einen Restwert von 400 Euro“, gab Ortsbrandmeister Jens Rose eingangs zu bedenken. Ein...