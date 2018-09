Unfall im Kreis Gifhorn: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Das Motorrad des 25-Jährigen kam erst an einem Straßenschild zum Stehen.

Ausbüttel. Der 25-Jährige wurde beim Aufprall schwer verletzt: Er verlor dabei sein linkes Bein. Ersthelfer kämpften gegen die starke Blutung an.

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 25-jähriger Gifhorner am späten Mittwochabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 bei Ausbüttel. Der Mann fuhr die Straße gegen 22.10 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Norden, als vor ihm ein VW Touran mit Wolfsburger Kennzeichen aus der Braunschweiger Straße nach links in Richtung Süden abbog. „Die Fahrerin hat das Motorrad offensichtlich übersehen“, sagte Thomas Niemeer, der Dienstabteilungsleiter der Gifhorner Polizei vor Ort.

Ersthelfer versuchen, die starke Blutung zu stoppen

Das Motorrad krachte gegen die hintere linke Ecke des Wagens und schleuderte zum Straßenrand, bis es an einem Verkehrsschild zum Liegen kam. Der 25-Jährige wurde beim Aufprall schwer verletzt: Er verlor dabei sein linkes Bein. Vom Sitz gerissen, blieb er auf der Straße liegen. Ersthelfer kämpften gegen die starke Blutung an, bis der Notarzt kam. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Klinikum Holwedestraße in Braunschweig. Die fünf Insassen des PKW blieben unverletzt, standen jedoch unter Schock.

Feuerwehrleute aus Ausbüttel riegelten die Bundesstraße 4 für mehr als eine Stunde komplett ab. Der Verkehr wich teils über Isenbüttel und durch die Stadt Gifhorn aus.