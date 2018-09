Linienbus mit 60 Insassen landet bei Triangel im Graben

Zum Glück ohne Schaden für die rund 60 Businsassen Erwachsene und Kinder rutscht ein Gelenkbus am Donnerstagnachmittag gegen 13.50 Uhr in den Graben. Der Linienbus fuhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von der B188 bei der Gaststätte Neuhaus in Richtung Triangel. Durch ein entgegenkommendes Fahrzeug...