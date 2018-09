Gifhorner rast betrunken durch den Steinweg

Die Polizei nimmt den Fahrer eines Audis in der Bodemannstraße in Gifhorn fest.

Zu einer Festnahme ist es in der Gifhorner Innenstadt gekommen. Ein 28-jähriger Gifhorner war mit seinem silbernen Audi gegen 17.43 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Steinweg gefahren. Die Polizei Gifhorn bestätigte den Vorfall auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Fahrer habe unter Alkoholeinfluss gestanden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Zeugen hatten schon vorab die Fahrweise des Gifhorner bemerkt und die Polizei alarmiert. In der Fußgängerzone mussten zahlreiche Passanten dem Fahrzeug ausweichen. Die Beamten stellten den Mann schließlich in der Bodemannstraße. Anschließend nahmen sie ihn mit auf die Wache. Die Ermittlungen waren zu Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen – eine terroristische Motivation konnte die Polizei ausschließen.