Gemeinde will Bauland in Abbesbüttel erwerben

Mit dem Neubaugebiet in Abbesbüttel kann es möglicherweise bald losgehen. Der Meiner Gemeinderat beschloss in nichtöffentlicher Sitzung, das dafür vorgesehene Bauland im Kreuzwinkel anzukaufen. Das bestätigt Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann auf Rundschau-Nachfrage. „Wenn die Verträge unterzeichnet sind, kann man gleich mit der Erschließung anfangen“, so die Bürgermeisterin. Für die vermutlich 44 Grundstücke gebe es schon eine...