Kinderkirche in Ehra sammelt für Zifferblatt-Restaurierung

Die St.-Michaelis-Kirche von Ehra ist stolze 115 Jahre alt. Dasselbe gilt für die Kirchturmuhr, an deren beiden römischen Zifferblättern „der Zahn der Zeit“ seitdem sichtbar genagt hat, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Besonders das Zifferblatt über dem Kirchenportal an der Wetterseite sei...