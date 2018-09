Sechs Verletzte nach Unfall auf B188 in Gifhorn

Ein schwerer Verkehrsunfall mit sechs Verletzten hat sich am Samstag um 14.14 Uhr in Gifhorn auf der B188 an der Abzweigung zur B 4 in Richtung Braunschweig ereignet. Ein 25-Jähriger aus Gifhorn war mit seinem VW Golf auf der B 188 in Richtung Christinenstift-Kreuzung unterwegs. Von der Kreuzung...