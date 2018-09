Stimmung pur beim Oktoberfest in Leiferde

Kurz vor 20 Uhr am Samstag war Fassanstich im Festzelt am Schützenheim. Damit eröffneten Uwe Kopydlowski, stellvertretender Schützenchef, und Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber das diesjährige Oktoberfest. Danach gab es kein Halten mehr. In Dirndl gekleidete Frauen und Lederhosen tragende...