Schnäppchentour unter Neubokels schönen Eichen

So viel Stöberglück muss man erst mal haben! Eine junge Frau trug am Mittwoch einen rustikalen Korb und ein kleines Holzschaukelpferd wie Trophäen vor sich her – günstig ergattert beim Dorfflohmarkt in Neubokel. Die Auswahl war riesig in den eichenbestandenen schmalen Straßen zwischen den Höfen....