Kunsthandwerkermarkt lockt mit Glas und Lehm

Beine hochlegen und Fernseher an? So wurde am Mittwoch nicht gewohnt beim Wohnfest mit Kunsthandwerkermarkt in Ahnsen. Es wurde viel gemütlicher. Organisator und Inneneinrichter Thomas Spanuth nutzte den freien Wochentag, um über Lehmfarbputz und dekorative Nähtechniken zu informieren. 30...