Keine heimischen Pilze für die Pfanne

In diesem Herbst bleiben die Pfannen von Pilzliebhabern leer. Schuld an dem lukullischen Mangel ist die lange und extreme Trockenheit in der Natur. „Die Saison, die gar keine war, ist gelaufen“, zeigt sich Gifhorns Experte Detlef Emgenbroich genauso enttäuscht wie viele Köche. Praktisch täglich ist der Sachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, kurz DGfM, in den Wäldern rund um Gifhorn auf Pirsch nach jeglichen Sorten...