Leon Sprenger hatte von Anfang an ein großes Ziel: Einen Arbeitsvertrag auf dem Ersten Arbeitsmarkt. Dafür hat sich der 22-Jährige in Rekordzeit durch die Bildungsmaßnahmen der Lebenshilfe Gifhorn gekämpft und nun als Erster überhaupt einen Vertrag in einem Unternehmen außerhalb der Lebenshilfe...