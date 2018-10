Nachwuchs spielt in Gifhorn Musik aus aller Welt

Alles fließt. Musik ist grenzenlos. Arabische Tradition mischt sich mit modernen Einflüssen, ist plötzlich ganz nah am Jazz. Jeder bringt das ein, was ihm am Herzen liegt, was er liebt. Das alles gehört zum Projekt „Ikumuni“, dem Interkulturellen Musikensemble Niedersachsen des Landesmusikrats. Das...