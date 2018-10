Artenschutzzentrum in Gifhorn wird überhäuft mit Igelbabys

Die schönen Sonnenstunden an den kalten Herbsttagen nutzen derzeit viele Menschen, um den Garten akribisch in Ordnung zu bringen und von Laub zu befreien – leider, findet Bärbel Rogoschik. Denn dabei werde oft außer Acht gelassen, dass dadurch Igelnester zerstört werden können. Und genau das ist es, was die Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde unbedingt vermeiden möchte. Denn viele dieser vertriebenen Igel werden...