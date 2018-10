Der BUND lehnt die Erweiterung eines Mastbetriebs ab

. Keine Bedenken gab es in der Wittinger Politik bei der Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich, auf dem eine Erweiterung der Ohrdorfer Hühnermastanlage geplant ist. Die kommen nun vom BUND. Bei der Kreisgruppensitzung am Montagabend informierte der Vorsitzende Manfred Michel über die Probleme, die er sieht. „Das ist ein Wahnsinnsbetrieb“, sagte er. Derzeit würden pro Jahr 1,2 Millionen Hühner gemästet. Der Betreiber will...